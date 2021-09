Na estreia de Carille, Santos fica no empate com o Bahia na Vila Belmiro

Com o resultado, as duas equipes permanecem próximos à zona de rebaixamento

FABRÍCIO COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO FUP20210911389 - 11/09/2021 Camacho, jogador do Santos, conduz a bola durante partida contra o Bahia



Na estreia de Fábio Carille no comando da equipe, o Santos ficou no empate sem gols com o Bahia, na noite deste sábado, 11, na Vila Belmiro, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo também marcou a volta do atacante Marinho, relacionado depois de ficar afastado desde o dia 28 de julho, quando sofreu uma lesão na coxa. Com o resultado, os dois clubes permanecem próximos à zona do rebaixamento. Os paulistas chegaram aos 23 pontos, mas não vencem há sete jogos (neste período, foram três empates e quatro derrotas). O Bahia, por sua vez, fica com 22 pontos, um a mais em relação ao primeiro adversário no Z-4: o América-MG, que bateu o Athletico-PR por 2 a 0, na Arena Independência. Na próxima rodada, o Santos enfrenta o Ceará, fora de casa, no Castelão, no sábado, 18, às 21h. No mesmo dia e no mesmo horário, o time baiano recebe o Red Bull Bragantino, no estádio de Pituaçu.