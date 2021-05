Brasileirão: Em jogo movimentado, Flamengo vence o Palmeiras por 1 a 0

Goleiros foram os destaques, mas no segundo tempo Pedro conseguiu superar Weverton e marcou o único gol da partida

JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro comemora o único gol da partida



Na reedição da Supercopa do Brasil, Flamengo e Palmeiras se enfrentaram na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, e não decepcionaram em um jogo de muita intensidade. Disputando títulos nos últimos anos, a rivalidade entre as duas equipes tem crescido e ficou evidente dentro do campo. No primeiro tempo o nome do jogo foi o goleiro Diego Alves. Aos 17 minutos, ele apareceu em grande defesa no chute a queima roupa de Luiz Adriano. O Palmeiras se manteve bem postado e aos 29, Rony marcou em chute cruzado, mas estava adiantado e o bandeirinha anulou o lance. Aos 36, Rony teve uma nova chance em contra-ataque rápido e Diego Alves apareceu de novo para uma boa defesa. Nos acréscimos, Pedro recebeu de Éverton Ribeiro, deixou Luan no chão, mas chutou errado e a bola foi pra fora.

No segundo tempo, o Flamengo voltou mais agitado. Aos cinco minutos, Weverton defendeu um chute de longe de Bruno Henrique. Aos 10 foi a vez de Arrascaeta também tentar de longe, e o goleiro alviverde voltou a trabalhar. No lance seguinte, Rony apareceu mais uma vez na área, chutou cruzado e Diego defendeu. No rebote, Viña chegou batendo e o goleiro rubro-negro voltou a salvar. Aos 24, depois de cobrança de falta, Rodrigo Caio fuzilou de cabeça e Weverton salvou em cima da linha. Mas aos 29, Pedro apareceu para empurrar para as redes depois de cruzamento de Bruno Henrique e abriu o placar. Na próxima rodada o time carioca enfrenta o Grêmio, no domingo. Já o Palmeiras volta a campo na quinta-feira, dia 3, contra o CRB pela terceira rodada da Copa do Brasil.