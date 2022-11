Na última manobra, Rayssa Leal conquista a Liga Mundial de Skate Street

Brasileira garantiu o título somente na última manobra e alcançou a pontuação de 7.4

Mauro Pimentel / AFP Rayssa Leal venceu todas as etapas da Liga Mundial de Skate Street



Para coroar a excelente temporada, a skatista brasileira Rayssa Leal, a “Fadinha”, se tornou na manhã deste domingo, 6, campeã da Liga Mundial de Skate Street. A competição foi disputada na Arena Carioca 1 do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. A maranhense, de apenas 14 anos, faturou o título após vencer todas as quatro etapas da competição ((Jacksonville, Seattle e Las Vegas, nos EUA, e Rio de Janeiro, no Brasil). E teve emoção. O título veio na última manobra. A brasileira era a terceira colocada até ali e precisava de cinco pontos para ultrapassar as skatistas japonesas Momiji Nishiya e Funa Nakayama, que liderava até o momento. A brasileira não desanimou, conseguiu uma grande manobra no maior corrimão da pista e atingiu a pontuação 7.4 garantindo assim o título, somando 21.1 pontos no total, 0.3 de vantagem de Nakayama. A brasileira não escondeu a emoção após o término da competição.