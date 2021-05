Na véspera do início do Brasileirão, CBF anuncia socorro financeiro a clubes

Confederação Brasileira de Futebol vai disponibilizar auxílio de R$ 15,8 milhões aos times com menor capacidade de geração de receitas; decisão abrange 136 equipes

O Campeonato Brasileiro 2021 vai começar mais uma temporada com estádios fechados e rigorosos protocolos contra a Covid-19. O pontapé inicial acontece neste sábado, 29, às 19h no duelo envolvendo Cuiabá e Juventude. No entanto, o jogo mais aguardado na rodada é Flamengo e Palmeiras, os dois times com os melhores elencos do Brasil. As equipes se enfrentam no domingo, às 16 horas. A competição pode ser um divisor de águas para quem está chegando. O Corinthians aposta suas fichas em Silvinho e espera começar com o pé direito contra o Atlético Guianense jogando em casa. O Santos busca dias melhores com Fernando Diniz e vai até Salvador enfrentar o Bahia no sábado, às 20h. E o São Paulo quer continuar trilhando o caminho das vitórias. Depois do título estadual, o primeiro desafio de Crespo é diante do Fluminense às 21h, também do sábado. Em meio à estreia, um respiro financeiro para os clubes que mais precisam. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou auxílio de R$ 15,8 milhões aos times com menor capacidade de geração de receitas. A decisão do presidente Rogério Caboclo vai atender 136 clubes que disputam o Campeonato Brasileiro das séries C e D e o Campeonato Brasileiro feminino A1 e A2.

*Com informações do repórter Pedro Marques