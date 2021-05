São Paulo afasta e multa Arboleda após balada ilegal; David Neres também é flagrado

Na operação comandada pelo delegado Eduardo Brotero e pelo deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP), coordenador da Força Tarefa no Combate a Festas Clandestinas, os jogadores do Tricolor e do Ajax (HOL) foram levados à delegacia, mas liberados posteriormente

Os jogadores Robert Arboleda, do São Paulo, e David Neres, do Ajax (HOL), foram flagrados na madrugada nesta sexta-feira, 28, em uma balada clandestina no bairro do Anália Franco, na zona leste da capital paulista, em operação deflagrada pela Polícia Civil, que apreendeu 124 pessoas no local. Todos foram legados à Delegacia de Crime contra a Saúde Pública e liberados posteriormente. O Tricolor paulista, através de nota oficial, anunciou que afastou o zagueiro equatoriano para testá-lo contra a Covid-19 e informou que irá multá-lo, tendo a punição convertida em cestas básicas doadas para algumas comunidades da cidade.

“O São Paulo Futebol Clube lamenta o ocorrido com o jogador Robert Arboleda, nesta madrugada, na Zona Leste, da Capital. Diante de tal fato, o atleta ficará isolado nos próximos dias, sendo testado diariamente até termos a convicção de que não se infectou. O jogador será multado, e a punição administrativa convertida em cestas básicas doadas ao G10 Favelas”, informou o Tricolor, que vê o zagueiro se envolver com festa ilegal pela segunda vez. Em outubro do ano passado, o equatoriano foi visto em show do Mc Guga, na zona sul de São Paulo. Na época, o clube também multou o jogador.

A operação foi comandada pelo delegado Eduardo Brotero e pelo deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP), coordenador da Força Tarefa no Combate a Festas Clandestinas. “A Força Tarefa mais uma vez recebeu diversas denúncias de uma casa que estaria fazendo festa clandestina. Para nossa surpresa, encontramos a casa lotada e com 124 pessoas, a maioria sem máscara. A gente encontrou aí dois jogadores de futebol. Arboleda, do São Paulo, e David Neres, da seleção brasileira que joga no Ajax. Dois craques deveriam dar o exemplo. Quase meio milhão de mortos! Não temos vacinas, não temos um plano nacional de imunização decente… e pessoas fazendo festas clandestinas”, declarou Frota, ao sair da boate, lembrando do grave momento da pandemia do novo coronavírus em todo do Brasil.