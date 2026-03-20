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Nadador australiano quebra recorde mundial de Cesar Cielo

Cameron McEvoy venceu o Aberto da China com o tempo de 20s88 nos 50m livre e deixou para trás os 20s91 anotados pelo brasileiro

  • Por Jovem Pan*
  • 20/03/2026 12h13
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OLI SCARFF / AFP Nadador australiano Cameron McEvoy comemora vitória Nadador australiano, Cameron McEvoy, comemora vitória

Cameron McEvoy ganhou os holofotes do mundo da natação ao quebrar o recorde mundial dos 50m livre, superando a marca que pertencia ao brasileiro Cesar Cielo desde dezembro de 2009. O nadador australiano venceu o Aberto da China com o tempo de 20s88 e deixou para trás os 20s91 anotados pelo brasileiro.

O feito mereceu uma mensagem enviada por Cielo pelas redes sociais, que parabenizou o agora homem mais rápido da história da natação nesta sexta-feira (20).

“Parabéns Cam! Natação super rápida! Incrível! Vi uma frase há algum tempo que resume perfeitamente o que você tem feito. Você nunca muda as coisas lutando contra a realidade existente. Para mudar algo, construa um novo modelo que torne o modelo existente obsoleto”.

Novo recordista mundial, Cameron McEvoy foi campeão olímpico em Paris 2024 nos 50m livre. Para ficar com o ouro, ele cruzou a piscina em 21s25. Em grande fase, ele ainda ostenta o bicampeonato mundial da prova ao vencer os Campeonatos de 2023, em Fukuoka, no Japão, e na edição de dois anos depois em Singapura.

Com a quebra do recorde mundial desta sexta-feira, o Brasil não possui mais nenhum recorde mundial vigente na natação.

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*Estadão Conteúdo

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