Neymar reage a vídeo de IA que o retrata como campeão da Copa em 2030; assista

Montagem mostra o atacante em diferentes fases da vida tentando convencer o próprio jogador a disputar o próximo Mundial

Neymar reagiu, nas redes sociais, a um vídeo criado com inteligência artificial que imagina sua participação na Copa do Mundo de 2030. A produção, que viralizou neste domingo (12), mostra diferentes versões do atacante em uma conversa sobre o sonho de conquistar o Mundial. O jogador comentou a publicação com emojis de emoção.

O vídeo foi publicado no perfil “Nerd Soul AI” e apresenta um Neymar mais velho conversando com sua versão criança, vestida com o uniforme do Santos. Durante o diálogo, o menino pergunta a que idade conquistou a Copa do Mundo. A resposta é carregada de emoção: o Neymar adulto afirma que não conseguiu levantar o troféu e diz que precisa de “mais uma tentativa” para realizar o sonho.

Na sequência, outra versão do atacante aparece carregando uma taça da Copa do Mundo com a inscrição “2030”, sugerindo que o título seria conquistado no próximo Mundial.

A publicação rapidamente ganhou repercussão. Em menos de 12 horas, ultrapassou 22 milhões de visualizações, além de acumular cerca de 2,5 milhões de curtidas, 140 mil comentários e mais de 1 milhão de compartilhamentos.

Veja o vídeo:

Aos 34 anos, Neymar já disputou quatro Copas do Mundo — em 2014, 2018, 2022 e 2026. O atacante, que se recupera de lesão, havia indicado anteriormente que o torneio de 2026 seria sua última participação em mundiais. Caso decida disputar a edição de 2030, ele terá 38 anos.