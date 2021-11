No FIFA 22, carta especial de Neymar presta homenagem a Marília Mendonça 

Em simulador de futebol da EA Sports, craque do PSG foi incluído em seleção dos melhores jogadores da última semana

Reprodução/Canal+ Neymar exibe homenagem à amiga Marília Mendonça após anotar um gol pelo PSG



A EA Sports, desenvolvedora do simulador de futebol FIFA 22, incluiu o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain (PSG), na seleção dos melhores jogadores da última semana nos campeonatos pelo mundo. No sábado, 6, o atleta da seleção brasileira marcou dois gols contra o Bordeaux, em partida válida pela 13ª rodada da liga francesa. Mas um fato chamou a atenção de usuários nas redes sociais: a carta especial, conhecida como In-Form e disponível no modo de jogo Ultimate Team, é ilustrada com a homenagem do craque a Marília Mendonça, uma das cinco vítimas fatais do acidente aéreo que ocorreu na sexta-feira, 5, na cidade de Caratinga, no interior de Minas Gerais. “Serei seu eterno fã, Rainha da sofrência. RIP MM”, dizia a camisa exibida por Neymar na comemoração de um dos gols.

“Muito, muito f***”, escreveu o streamer Allan Rodrigues, conhecido como O Estagiário. Ele é um dos influenciadores brasileiros que faz lives de FIFA na plataforma Twitch. “A carta mais icônica da história”, respondeu um seguidor. “A EA escolhe imagens dinâmicas para os jogadores da Seleção da Semana e a carta especial do Neymar saiu com uma homenagem para a Marília Mendonça”, escreveu o perfil Sem Clubismo no Twitter. Antes da divulgação da seleção da semana no jogo virtual, o streamer Casimiro Miguel, que possui mais de um milhão de seguidores na Twitch, já havia defendido que a EA Sports ilustrasse a eventual carta especial com a homenagem feita por Neymar. “Não custa nada eu tentar. Não sei se pode ir com uma camisa em homenagem a uma pessoa, porque aí tem toda uma questão de marca, ele está sem a camisa do PSG. Tem toda essa parada”, disse durante uma de suas transmissões ao vivo.