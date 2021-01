No Morumbi, Coritiba e São Paulo empatam em 1 a 1

Antes do jogo, ônibus do clube paulista foi alvo de uma emboscada; Polícia Militar prendeu 14 pessoas com bombas e artefatos de guerra

FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo chega a cinco jogos sem vitória



Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Coritiba empataram em 1 a 1 no estádio do Morumbi. O gol do clube paulista foi marcado pelo atacante Luciano; Sarrafiore igualou aos 36 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o time comandado pelo técnico Fernando Diniz segue na segunda colocação, com 58 pontos, e pode ver o Internacional abrir quatro pontos de vantagem na liderança.

Antes da partida, o ônibus do São Paulo foi apedrejado por torcedores. Não houve feridos entre atletas e membros da comissão técnica e 14 pessoas foram presas, segundo a Polícia Militar. “O ônibus do São Paulo foi vítima de ataque de pedras a caminho do Morumbi. O clube já tomou as providências cabíveis contra os responsáveis. Já foram identificadas e detidas 14 pessoas”, disse o clube em nota divulgada nas redes sociais. Com os vândalos, foram apreendidos explosivos e artefatos de guerra.

Não houve feridos na delegação. A Polícia Militar atuou prontamente. Bombas e artefatos de guerra foram apreendidos. O clube segue acompanhando o caso e oferecendo todo o apoio às autoridades. https://t.co/6lbBEHrfD0 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 23, 2021

O ataque ocorreu um dia após um grupo de torcedores protestar em frente ao Centro de Treinamento do clube, na Barra Funda, na sexta-feira, 22. No intervalo e no fim da partida, nenhum dos atletas deu entrevista. Com o resultado deste sábado, o São Paulo chega a cinco jogos sem vitórias. Na quarta-feira, 20, o time paulista foi derrotado, no Morumbi, pelo Internacional, por 5 a 1.