Ônibus do São Paulo é apedrejado antes do jogo; 14 pessoas são presas

Ataque ocorre um dia após um grupo de torcedores protestar em frente ao Centro de Treinamento do clube; Polícia Militar apreendeu bombas e artefatos de guerra

Reprodução/Twitter No Brasileirão, time de Fernando Diniz não vence há quatro rodadas



O ônibus do São Paulo foi apedrejado enquanto se dirigia ao estádio do Morumbi, na tarde deste sábado, 23. O time paulista enfrenta o Coritiba pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. “O ônibus do São Paulo foi vítima de ataque de pedras a caminho do Morumbi. O clube já tomou as providências cabíveis contra os responsáveis. Já foram identificadas e detidas 14 pessoas”, diz o clube em nota divulgada em suas redes sociais. Ainda segundo o clube, não houve feridos, mas a Polícia Militar apreendeu bombas e artefatos de guerra.

Não houve feridos na delegação. A Polícia Militar atuou prontamente. Bombas e artefatos de guerra foram apreendidos. O clube segue acompanhando o caso e oferecendo todo o apoio às autoridades. https://t.co/6lbBEHrfD0 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 23, 2021

O atentado contra o ônibus do São Paulo ocorre um dia depois de um grupo de torcedores protestar em frente ao Centro de Treinamento (CT) do clube, na Barra Funda, contra o treinador Fernando Diniz e o executivo de futebol Raí. No Brasileirão, o time não vence há quatro rodadas. Na última partida, também no estádio do Morumbi, o tricolor foi derrotado por 5 a 1 pelo Internacional e foi ultrapassado na tabela de classificação.