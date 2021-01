Pensando na final da Libertadores, Santos terá titulares contra o Goiás para pegar ritmo

Equipe reserva deve retornar aos planos de Cuca na próxima terça-feira, 26, quando a equipe enfrenta o Atlético-MG

Depois da derrota para o Fortaleza por 2 a 0, na última quinta-feira, 21, o técnico Cuca volta com a equipe titular do Santos para o confronto deste domingo, 24, contra o Goiás pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A intenção do treinador é dar ritmo de jogo à equipe que disputará a final da Libertadores diante do Palmeiras, dia 30 de janeiro, no Maracanã. Com dúvidas ainda sobre qual goleiro estará na grande decisão, a tendência é que John Victor ganhe a concorrência com João Paulo e Vladimir, já que ele foi o escolhido para encarar o time goiano. Na terça-feira, 26, em visita ao Atlético-MG, novamente pelo Brasileirão, a escalação será reserva.

Se recuperando da Covid-19 e correndo contra o tempo para estar apto a encarar o Palmeiras na grande decisão, o volante Alison pode aparecer diante do Goiás. Mas Sandry está de sobreaviso. Utilizados em Fortaleza “por necessidade”, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan e o meia-atacante Lucas Braga podem ser preservados. Cuca deixou aberta a possibilidade após justificar a utilização da dupla no Castelão. Quer todos inteiros e não correrá riscos desnecessários.

Felipe Jonatan só atuou por causa de um desconforto que Wagner Leonardo acusou no aquecimento, no Castelão. O jovem já está recuperado e deve ser utilizado. Arthur Gomes pode ser escalado na vaga do titular do setor ofensivo. A defesa titular com Luan Peres e Lucas Veríssimo também está de volta. Assim, o possível Santos que encara o Goiás deve ter John Victor; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Wagner Leonardo; Alison (Sandry), Diego Pituca e Soteldo; Marinho, Arthur Gomes e Kaio Jorge.

*Com informações do Estadão Conteúdo