Oeste vence o Flamengo e avança às oitavas de final da Copinha

Gols da partida foram marcados por Popó e Reifit; equipe paulista enfrentará o Canaã, da Bahia, na próxima fase da competição

DIOGO REIS/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO AGF20220115058 - 15/01/2022 Jogadores do Oeste comemoram gol marcado em partida contra o Flamengo na Copinha



No duelo das equipes rubro-negras na noite deste sábado, 15, o Oeste venceu o Flamengo por 2 a 0 e avançou às oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols do duelo, válido pela terceira fase da competição, foram marcados no segundo tempo por Popó e Reifit. Na próxima fase, a equipe paulista vai enfrentar o Canaã, da Bahia, que eliminou o Juventus (SP), em confronto que ocorreu na Rua Javari, na Mooca. Ainda na noite deste sábado, São Paulo e São Caetano disputam a última vaga nas oitavas do torneio, cuja final será disputada no dia 25 de janeiro, data do aniversário da capital paulista. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não anunciou qual estádio receberá a partida decisiva, tradicionalmente disputada no Pacaembu, que passa por reformas desde que foi privatizado.