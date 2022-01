Corinthians leva a virada do Resende e é eliminado da Copinha

Maior campeão do torneio, Timão abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, mas levou dois no segundo tempo

CLAUDIO CAPUCHO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Resende buscou a virada no segundo tempo



Corinthians e Resende fizeram um bom jogo para fechar o primeiro dia da terceira fase da Copinha. Em São José dos Campos, os times se enfrentaram pela segunda vez no torneio e o time carioca venceu por 2 a 1, de virada, avançando para as oitavas de final. O adversário será o Botafogo. O Corinthians foi mais incisivo no início de jogo e aos 19 minutos, Biro deu o passe na medida para Matheus Araújo, que girou e bateu no cantinho, abrindo o placar. O Resende teve uma oportunidade em seguida, mas o goleiro Gobetti fez grande defesa. Aos 41, Biro chutou colocado e o goleiro fez a defesa. No segundo tempo, a partida continuou bem disputada. Aos 13 minutos, o árbitro marcou pênalti para os cariocas. Brendon foi para a cobrança e empatou a partida. O Corinthians teve a chance de vencer o jogo aos 42 minutos com Varanda, mas o atacante jogou por cima do gol. Aos 47 foi a vez de Pedro perder o gol. No lance seguinte, em cobrança de escanteio, Rals subiu mais alto e virou o jogo, dando a vitória para o Resende.