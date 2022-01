Nos pênaltis, Santos vence a Ferroviária e avança às oitavas de final da Copinha

Equipe da Baixada teve um a mais em todo o segundo tempo, mas só se classificou nas penalidades com Diógenes defendendo cobrança

Reprodução/ Twitter Santos teve um a mais em todo o segundo tempo



O jogo entre Ferroviária e Santos, na Fonte Luminosa, foi quente nesta sexta-feira, 14. A partida válida pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior terminou com o Santos avançando de fase. Nas oitavas de final o adversário será o Fluminense. O primeiro tempo foi bem equilibrado, com as duas equipes se estudando bastante e com poucas chances claras de gol. As equipes já tinham se enfrentado na fase de grupos. Nos primeiros segundos do segundo tempo, o capitão da Ferrinha Victor Hugo recebeu cartão vermelho direto após cotovelada em Patati e a partir daí os ânimos se acirraram. Toda disputa de bola era mais intensa. Mesmo com um a mais, o Santos não conseguiu fazer valer a superioridade e a decisão foi para os pênaltis. Nas penalidades, o goleiro Diógenes defendeu a primeira cobrança da Ferroviária e levou o Santos para a próxima fase.