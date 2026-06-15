Os jogadores com mais participações em Copas do Mundo

Oito craques dividem o recorde histórico de cinco mundiais, mas a marca pode cair na edição de 2026

Se você busca saber quais jogadores disputaram mais edições de Copa do Mundo na história, a resposta exata se resume a oito lendas do futebol. Antonio Carbajal, Lothar Matthäus, Gianluigi Buffon, Rafael Márquez, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Andrés Guardado e Guillermo Ochoa dividem o topo absoluto do ranking com cinco participações em Mundiais. O feito exige pelo menos 16 anos vestindo a camisa da seleção nacional em altíssimo nível.

O peso de disputar cinco mundiais

Chegar ao maior palco do futebol global é o ápice para qualquer atleta profissional, mas se manter relevante por quase duas décadas é uma raridade no esporte de alto rendimento. O pioneiro dessa marca de resistência foi o goleiro mexicano Antonio Carbajal, que defendeu a meta de seu país entre 1950 e 1966. Durante muito tempo, ele reinou como o único “Cinco Copas” do esporte.

O recorde foi igualado apenas em 1998 pelo meio-campista alemão Lothar Matthäus, que também sustentou por anos a liderança no número de minutos em campo. O cenário mudou radicalmente no século XXI graças ao avanço na preparação física e medicina esportiva, permitindo que as carreiras se estendam por mais tempo.

Apesar dos oito nomes dividirem o número de edições convocadas, quando o critério é entrar em campo e jogar, o argentino Lionel Messi assume a liderança isolada. O camisa 10 acumula 26 partidas disputadas em Copas, ultrapassando a antiga marca de 25 jogos de Matthäus durante a campanha do título no Catar em 2022.

Ranking histórico de participações

Abaixo, detalhamos a prateleira mais alta da história da competição e os craques mundiais que bateram na trave dessa estatística impressionante.

O clube das cinco Copas

Os únicos oito futebolistas a integrarem o elenco de suas seleções em cinco edições diferentes são:

Antonio Carbajal (México): 1950, 1954, 1958, 1962 e 1966

Lothar Matthäus (Alemanha): 1982, 1986, 1990, 1994 e 1998

Gianluigi Buffon (Itália): 1998, 2002, 2006, 2010 e 2014

Rafael Márquez (México): 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018

Lionel Messi (Argentina): 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022

Cristiano Ronaldo (Portugal): 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022

Andrés Guardado (México): 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022

Guillermo Ochoa (México): 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022

Lendas com quatro participações

A lista de atletas com quatro convocados para a competição é mais extensa e engloba os maiores ídolos do esporte. Algumas das principais estrelas incluem:

Pelé (Brasil): O único tricampeão mundial disputou os torneios de 1958, 1962, 1966 e 1970.

Cafu (Brasil): Presente em 1994, 1998, 2002 e 2006, ele é o único da história a disputar três finais consecutivas .

Diego Maradona (Argentina): O maior ídolo argentino do século XX marcou presença em 1982, 1986, 1990 e 1994.

Paolo Maldini (Itália): O lendário zagueiro italiano somou 23 jogos nas edições de 1990, 1994, 1998 e 2002.

Xavi Hernández (Espanha): O maestro do meio-campo esteve presente nos mundiais de 2002, 2006, 2010 e 2014.

A busca pela inédita sexta Copa em 2026

Faltando poucos dias para o início da Copa do Mundo de 2026 no Canadá, Estados Unidos e México, o cenário do futebol atual impõe uma possível quebra desse limite histórico. O recorde máximo de cinco edições está com os dias contados.

Craques globais como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e o goleiro Guillermo Ochoa continuam em plena atividade pelas suas federações. Se confirmarem presença em campo a partir de junho, eles inaugurarão o clube das seis Copas, estabelecendo um patamar de resistência atlética até então considerado impossível. O atacante português ainda defende outra marca assustadora: ele já é o único a marcar gols em cinco edições distintas e pode isolar esse recorde de vez.

O futebol moderno cobra um preço físico severo do corpo, mas o talento puro aliado ao condicionamento atual transformou grandes estrelas em máquinas inesgotáveis. O próximo Mundial tem tudo para ser o momento exato em que os livros dos recordes precisarão de um novo capítulo.