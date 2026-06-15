Os recordistas imbatíveis: quais os goleiros com mais partidas sem tomar gol na Copa do Mundo

Peter Shilton e Fabien Barthez dividem o topo histórico das defesas garantindo 10 jogos completos de invencibilidade sob as traves

O posto mais alto de proteção da própria rede pertence simultaneamente ao inglês Peter Shilton e ao francês Fabien Barthez. Ao investigar quais os goleiros com mais partidas sem tomar gol na Copa do Mundo, esses dois arqueiros aparecem isolados dividindo a primeira colocação com a impressionante marca de 10 jogos imbatíveis. Ambos alcançaram esse feito após entrarem em campo 17 vezes na principal competição do planeta, estabelecendo uma muralha que atravessou diferentes gerações do futebol.

O peso da baliza zero na elite do futebol

A longa trajetória de Peter Shilton pela seleção inglesa consolidou a imagem de um atleta focado na segurança máxima. Ele construiu sua fortaleza intransponível disputando os Mundiais de 1982, 1986 e 1990. Na edição sediada na Espanha em 1982, o inglês deixou a competição com a equipe sofrendo apenas um único revés no saldo defensivo durante toda a campanha.

Por outro lado, a consagração de Fabien Barthez no cenário global possui o acréscimo valioso da taça. O ex-jogador garantiu o título mundial em casa, na França em 1998, passando ileso por cinco dos sete jogos disputados. O arqueiro continuou somando minutos valiosos nas edições de 2002 e 2006, demonstrando uma regularidade fria sob pressão que o eternizou nos registros internacionais.

Ranking dos 10 paredões históricos do torneio

Para elencar as lendas da pequena área, as estatísticas oficiais da organização contabilizam os minutos do tempo regulamentar e da prorrogação. Abaixo estão os nomes que garantiram a tranquilidade em suas defesas no evento de maior escala do futebol:

1. Fabien Barthez (França): 10 jogos em 17 partidas.

2. Peter Shilton (Inglaterra): 10 jogos em 17 partidas.

3. Jan Jongbloed (Holanda): 8 jogos em 12 partidas.

4. Emerson Leão (Brasil): 8 jogos em 14 partidas.

5. Sepp Maier (Alemanha Ocidental): 8 jogos em 18 partidas.

6. Cláudio Taffarel (Brasil): 8 jogos em 18 partidas.

7. Hugo Lloris (França): 8 jogos em 20 partidas.

8. Gilmar dos Santos Neves (Brasil): 7 jogos em 14 partidas.

9. Thibaut Courtois (Bélgica): 7 jogos em 15 partidas.

10. Manuel Neuer (Alemanha): 7 jogos em 19 partidas.

Os candidatos modernos e a quebra de marcas

A dinâmica moderna obriga os guarda-redes a atuarem na construção ofensiva, mas a meta de impedir o avanço dos rivais segue sendo o ponto de partida. Na galeria dos grandes nomes contemporâneos, Manuel Neuer e Thibaut Courtois construíram campanhas brilhantes na última década, mantendo viva a meta de ultrapassar a barreira dos veteranos.

O também francês Hugo Lloris obteve a marca expressiva de oito jogos sem buscar a bola nas redes, pavimentando o caminho para uma nova era de protetores de baliza. Jogadores como o argentino Emiliano Martínez, consagrado no Mundial de 2022, buscam agora consolidar suas próprias sequências de inviolabilidade para desafiar os números que perduram nas tabelas históricas.

Dúvidas frequentes sobre estatísticas de defesa

As decisões por pênaltis entram na conta?

Não. As anotações de partidas sem ser vazado consideram apenas o tempo normal e a prorrogação. Os gols sofridos durante as disputas alternadas de pênaltis não afetam o desempenho listado na ficha técnica do atleta.

Quem levou a Luva de Ouro em 2022?

O goleiro argentino Emiliano Martínez faturou o prêmio no evento ocorrido no Catar. Ele alcançou quatro partidas sem ter sua rede balançada e foi figura central na campanha do tricampeonato.

Para dominar os recordes do esporte, o profissional precisa entregar dezenas de horas unindo reflexos de ponta com a agilidade para antecipar jogadas. Esse volume de dedicação eterniza os defensores capazes de montar um cinturão de bloqueio efetivo, comprovando a velha máxima de que campanhas vitoriosas nascem antes de tudo através de um forte sistema de contenção.