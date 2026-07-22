Coritiba x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Coritiba e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 19h30, no Couto Pereira, em Curitiba, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A última partida do Coritiba no Brasileirão ocorreu em 30 de maio de 2026, quando a equipe foi derrotada por 3 a 0 pelo Flamengo no Maracanã, com gols de Samuel Lino (dois) e Pedro, em um duelo onde o time paranaense jogou com um a menos desde a expulsão de Pedro Rocha no primeiro tempo. Já o compromisso mais recente do Palmeiras foi no dia 31 de maio, com uma vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense no Nubank Parque; o gol do triunfo foi anotado por Paulinho no segundo tempo, garantindo o resultado positivo mesmo após a equipe alviverde perder o volante Allan por expulsão aos 43 minutos da primeira etapa.

Onde assistir Coritiba x Palmeiras ao vivo

A partida será transmitida pelo Amazon Prime.