A ciência por trás das pistas: por que o gelo não é tudo igual

Temperatura, espessura e textura da superfície são manipuladas com precisão química para atender às demandas da patinação, hóquei e curling

Wang Zhao / AFP A patinação artística demanda uma pista de gelo macia e ligeiramente mais 'quente' do que outras modalidades de inverno



Para o espectador casual dos Jogos Olímpicos de Inverno ou de competições mundiais, a superfície branca e brilhante das arenas parece idêntica em todas as modalidades. No entanto, a realidade técnica é vastamente diferente. O gelo de competição não é apenas água congelada; é uma superfície de engenharia complexa, onde a química da água, a temperatura do sistema de refrigeração e a textura final desempenham papéis decisivos no desempenho dos atletas. Um “Ice Meister” (mestre do gelo) é o profissional responsável por ajustar essas variáveis, transformando a arena em um palco propício para a velocidade do hóquei, a acrobacia da patinação ou a precisão do curling.

A engenharia do congelamento

A construção de uma pista de gelo moderna começa muito antes da aplicação da água. A base geralmente é uma laje de concreto que contém quilômetros de tubulações embutidas. Através desses tubos circula uma “salmoura” (água salgada ou glicol) refrigerada, que pode atingir temperaturas muito abaixo de zero, resfriando o concreto.

O processo de criação da superfície envolve várias etapas críticas:

Camadas finas: A água não é despejada de uma vez. Ela é pulverizada em camadas extremamente finas para garantir um congelamento denso e uniforme.

Pintura: O gelo, na verdade, é transparente. A cor branca característica vem de uma pintura à base de óxido de metal ou carbonato de cálcio aplicada após as primeiras camadas de gelo, seguida pela selagem com mais água. As linhas de jogo (para o hóquei ou curling) são pintadas ou inseridas como tecido têxtil acima dessa base branca.

Pureza da água: A água utilizada é tratada, muitas vezes por osmose reversa, para remover minerais e oxigênio. A presença de impurezas ou bolhas de ar tornaria o gelo quebradiço e menos translúcido.

Diferenças cruciais entre as modalidades

A pergunta fundamental para entender a física dos esportes de inverno é: qual a diferença entre o gelo preparado para a patinação artística e o gelo do hóquei ou curling? A resposta reside principalmente na temperatura da superfície, que dita a dureza do gelo, e na textura aplicada.

Patinação artística

Para os patinadores artísticos, o gelo precisa ser ligeiramente mais “quente” e macio.

Temperatura: Mantida geralmente entre -3°C e -4°C.

Motivo: A suavidade permite que as lâminas dos patins “mordam” a superfície, proporcionando a aderência necessária para saltos e giros complexos. Se o gelo fosse muito duro, a lâmina não penetraria o suficiente, causando derrapagens. Além disso, um gelo menos rígido absorve melhor o impacto das aterrissagens, reduzindo o risco de fraturas por estresse no gelo que poderiam prender o patim.

Hóquei no gelo

O hóquei exige velocidade e durabilidade, o que demanda um gelo mais frio e duro.

Temperatura: Mantida entre -6°C e -9°C.

Motivo: O gelo duro cria menos atrito, permitindo que o disco (puck) e os patinadores deslizem com maior velocidade. A rigidez também é essencial para suportar o desgaste agressivo de múltiplos jogadores mudando de direção bruscamente. Um gelo “macio” de patinação artística ficaria rapidamente esburacado e cheio de neve (“snow build-up”) durante uma partida de hóquei, tornando o jogo lento.

Curling

O curling é a exceção técnica mais notável, onde a textura é mais importante que a temperatura (geralmente mantida próxima à do hóquei, cerca de -5°C).

Superfície não lisa: Ao contrário das outras modalidades, o gelo do curling não é perfeitamente liso.

Pebbling (Seixos): Antes das partidas, os técnicos aspergem gotículas de água sobre a superfície, que congelam instantaneamente formando pequenas elevações chamadas “pebbles”.

Motivo: A pedra de granito desliza sobre o topo dessas elevações, o que reduz a área de contato e o atrito. Sem o “pebbling”, a base côncava da pedra criaria um vácuo com o gelo liso, freando o movimento quase imediatamente. O ato de “varrer” aquece momentaneamente esses seixos, reduzindo o atrito e permitindo controlar a distância e a curva da pedra.

Parâmetros técnicos de espessura e pureza

Além da temperatura, a espessura da camada de gelo é rigorosamente controlada para garantir a eficiência térmica.

Espessura ideal: A maioria das pistas olímpicas mantém uma espessura entre 2,5 cm e 3,8 cm (aproximadamente 1 a 1,5 polegadas).

Eficiência energética: Se o gelo for muito grosso, o sistema de refrigeração no concreto tem dificuldade em manter a temperatura da superfície, consumindo mais energia e criando um gelo “mole” no topo.

Nivelamento: O uso de máquinas alisadoras (como as famosas Zambonis) não serve apenas para limpar a superfície, mas para raspar milímetros de gelo e aplicar uma camada fina de água quente, que derrete as imperfeições e congela formando uma nova superfície lisa. A precisão do nivelamento é medida a laser em competições de alto nível.

Curiosidades sobre a preparação das arenas

A logística de manter o gelo perfeito envolve fatos pouco conhecidos do público geral:

Arenas multiuso: Em Jogos Olímpicos, é comum que a patinação artística e a patinação de velocidade em pista curta (Short Track) compartilhem a mesma arena. Como o Short Track exige um gelo mais duro e frio para velocidade, os técnicos precisam alterar a temperatura do sistema de refrigeração várias vezes ao dia, um processo que pode levar horas para estabilizar.

O “corte” da lâmina: Um patinador de velocidade de elite pode inclinar-se tanto nas curvas que a bota do patim quase toca o gelo. Para isso, o gelo precisa ser duro o suficiente para não ceder sob a pressão extrema da lâmina fina, que suporta toda a força centrífuga do atleta.

Condições atmosféricas: A umidade e a temperatura do ar dentro da arena também afetam o gelo. Umidade alta pode criar neblina ou condensação na superfície, alterando o atrito. Sistemas de desumidificação trabalham incessantemente para manter o ar seco.

A qualidade do gelo é, em última análise, o árbitro invisível de qualquer esporte de inverno. Uma superfície mal preparada pode anular anos de treinamento, causar quedas inexplicáveis ou tornar recordes mundiais impossíveis. A ciência por trás dessas pistas garante que o único fator determinante para a vitória seja a habilidade técnica e física dos competidores, fornecendo uma base neutra, segura e otimizada para cada disciplina específica.