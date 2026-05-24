João Fonseca estreia neste domingo em Roland Garros contra o francês Luka Pavlovic

Brasileiro busca avançar no Grand Slam de Paris e tem potencial confronto com Novak Djokovic na terceira rodada da competição

AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP João Fonseca durante partida contra Carlos Alcaraz, na segunda rodada do Masters 1000 de Miami



O brasileiro João Fonseca estreia neste domingo (24) na chave principal de Roland Garros. O tenista carioca, atual número 30 do ranking mundial e cabeça de chave 28, enfrentará o francês Luka Pavlovic em partida válida pela primeira rodada do torneio de saibro em Paris.

Luka Pavlovic, de 26 anos, ocupa a 240ª posição no ranking da ATP e garantiu sua vaga na chave principal após vencer três partidas na fase classificatória. Este será o primeiro confronto entre os dois atletas no circuito profissional. Pavlovic faz sua estreia em chaves principais de Grand Slams e, recentemente, foi derrotado por outro brasileiro, João Lucas Reis, no Challenger de Zagreb.

Caso confirme o favoritismo e avance para a segunda rodada, Fonseca enfrentará o vencedor do duelo entre o croata Dino Prizmic (71º) e o norte-americano Michael Zheng (145º). A projeção do sorteio indica que, se alcançar a terceira rodada, o brasileiro poderá ter como adversário o sérvio Novak Djokovic, atual número quatro do mundo e detentor de três títulos em Roland Garros.

Fonseca chega ao torneio após se recuperar de dores no punho que o levaram a desistir do ATP 500 de Hamburgo. Em entrevista no dia de mídia do evento, o atleta afirmou estar plenamente recuperado e confiante para a disputa.

Esta é a segunda participação de João Fonseca no Grand Slam francês. Na edição do ano passado, o tenista venceu dois jogos, superando o polonês Hubert Hurkacz e o francês Pierre Hugues-Herbert, antes de ser eliminado na terceira rodada pelo britânico Jack Draper. O carioca é o único representante do Brasil na chave principal de simples masculina nesta edição.

*Com informações do Estadão Conteúdo