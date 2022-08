Alison dos Santos é prata em prova dos 400m no Grand Prix da Hungria 

Piu marcou 45s11, sendo superado apenas por Vernon Norwood, dos Estados Unidos, com 44s96

JANEK SKARZYNSKI / FACTSTORY Alison dos Santos foi prata nos 400 metros na Hungria



Alison dos Santos deu sequência ao bom momento nesta segunda-feira, 8, ao ficar com a medalha de prata nos 400 metros rasos, no Grand Prix da Hungria. Mesmo concorrendo na prova em que não é especialista, Piu marcou 45s11, sendo superado apenas por Vernon Norwood, dos Estados Unidos, com 44s96 – o bronze ficou com o também norte-americano Michael Cherry. Atual campeão mundial nos 400m com barreiras, o brasileiro também tenta ser competitivo em outras provas, como nos 200m e 400m rasos. Ainda nesta etapa do Grand Prix, outros representantes do Brasil estiveram presentes. Na prova dos 110m com barreiras, Rafael Pereira ficou com o quarto lugar com 13s34. Já Thiago Braz, do salto com vara, acabou ficando fora do pódio por não passar o sarrafo na marca de 5,30m.