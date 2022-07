Mundial de Atletismo: Letícia Oro fatura bronze no salto em distância; Thiago Braz fica fora do pódio 

A catarinense precisou de apenas uma única tentativa de 6,89 metros para conseguir o feito

EFE/EPA/John G. Mabanglo Letícia Oro Melo ficou com a medalha de bronze no salto com vara do Mundial de Atletismo



A brasileira Letícia Oro Melo fez história na noite do último domingo, 24, ao ficar com a medalha de bronze no salto em distância, no último dia do Mundial de Atletismo, disputado em Eugene, nos Estados Unidos. A catarinense precisou de apenas uma única tentativa de 6,89 metros para conseguir o feito. Na segunda tentativa, a atleta queimou seu salto. Na sequência, Ese Brume (Nigéria) saltou 7,02 metros e assumiu a ponta. Depois, Maika Mihambo (Alemanha) saltou 6,98 metros e jogou Letícia para a terceira posição, onde ela seguiu após queimar suas tentativas pelas próximas quatro vezes.

Outro brasileiro que participou de uma final na despedida do Mundial de Atletismo foi Thiago Braz. Medalhista de ouro na Rio-2016 e de bronze na Tóquio-2020 no salto com vara, o atleta ficou fora do pódio desta vez. Saltando 5,87 metros, ele ficou na quarta posição. O título ficou nas mãos de Armand Duplantis, que voltou a fazer história na modalidade. O sueco de 22 anos já tinha garantido o ouro quando alcançou a marca de 6,06 metros, batendo o recorde do campeonato. Mas não se contentou com o seu primeiro título mundial adulto. E foi para a tentativa de mais um recorde mundial, com sucesso. Saltou para 6,21 metros e fez a festa no tradicional estádio Hayward Field. A medalha de prata foi para o americano Christopher Nilsen e o bronze, com o filipino Ernest John Obiena.

*Com informações do Estadão Conteúdo