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Antonelli conquista a pole no GP de Mônaco; Bortoleto bate e larga em 16º

Piloto da Mercedes superou Max Verstappen por 43 milésimos de segundo para terminar em primeiro; corrida acontece neste domingo (7), às 10h (horário de Brasília)

AFP

Kimi Antonelli, da Mercedes, durante o terceiro treino livre em Mônaco, neste sábado (6)
Kimi Antonelli, da Mercedes, durante o terceiro treino livre em Mônaco, neste sábado (6) ANDREJ ISAKOVIC / AFP

O piloto italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, vai largar da pole position no Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, ao marcar o melhor tempo na classificação disputada neste sábado (6) nas ruas do Principado.

Líder do campeonato, Antonelli conquistou sua quarta pole em seis GPS nesta temporada superando o holandês Max Verstappen (Red Bull) e o britânico Lewis Hamilton (Ferrari).

“É uma daquelas voltas que podemos chamar de ‘mágica’. Consegui acertar tudo e foi incrível. Foi uma batalha difícil com o Max [Verstappen]. Graças a toda a equipe, porque ontem [sexta-feira] estávamos um pouco abaixo do ritmo, hoje conseguimos encontrar os décimos que nos faltavam”, comentou o jovem italiano de 19 anos.

Antonelli, que vibrou pelo rádio ao saber que largaria da pole position, tirou um coelho da cartola e foi 43 milésimos de segundo mais rápido do que Versttappen.

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) teve que se contentar com o quarto lugar antes de cometer um erro em sua última tentativa.

O quinto foi o francês Isack Hadjar (Red Bull), que confirmou sua recuperação depois de sofrer um acidente no treino livre de sexta-feira, chegando à frente do britânico George Russell (Mercedes), que mais uma vez decepcionou.

As McLaren do australiano Oscar Piastri e do atual campeão mundial, o britânico Lando Norris, terminaram em sétimo e oitavo, respectivamente, à frente do francês Pierre Gasly (Alpine) e do neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls), que completaram o Top 10.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) terminou na 16ª colocação, depois de bater no guard rail quando tentava contornar a Nouvelle Chicane no final do Q1.

Veja o grid de largada do GP de Mônaco de Fórmula 1:

1ª fila:

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

2ª fila:

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

3ª fila:

Isack Hadjar (FRA/Red Bull)

George Russell (GBR/Mercedes)

4ª fila:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

5ª fila:

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

6ª fila:

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes)

7ª fila:

Nico Hülkenberg (ALE/Audi)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)

8ª fila:

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)

9ª fila:

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)

10ª fila:

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)

11ª fila:

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)

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