Antonelli conquista a pole no GP de Mônaco; Bortoleto bate e larga em 16º
O piloto italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, vai largar da pole position no Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, ao marcar o melhor tempo na classificação disputada neste sábado (6) nas ruas do Principado.
Líder do campeonato, Antonelli conquistou sua quarta pole em seis GPS nesta temporada superando o holandês Max Verstappen (Red Bull) e o britânico Lewis Hamilton (Ferrari).
“É uma daquelas voltas que podemos chamar de ‘mágica’. Consegui acertar tudo e foi incrível. Foi uma batalha difícil com o Max [Verstappen]. Graças a toda a equipe, porque ontem [sexta-feira] estávamos um pouco abaixo do ritmo, hoje conseguimos encontrar os décimos que nos faltavam”, comentou o jovem italiano de 19 anos.
Antonelli, que vibrou pelo rádio ao saber que largaria da pole position, tirou um coelho da cartola e foi 43 milésimos de segundo mais rápido do que Versttappen.
O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) teve que se contentar com o quarto lugar antes de cometer um erro em sua última tentativa.
O quinto foi o francês Isack Hadjar (Red Bull), que confirmou sua recuperação depois de sofrer um acidente no treino livre de sexta-feira, chegando à frente do britânico George Russell (Mercedes), que mais uma vez decepcionou.
As McLaren do australiano Oscar Piastri e do atual campeão mundial, o britânico Lando Norris, terminaram em sétimo e oitavo, respectivamente, à frente do francês Pierre Gasly (Alpine) e do neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls), que completaram o Top 10.
O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) terminou na 16ª colocação, depois de bater no guard rail quando tentava contornar a Nouvelle Chicane no final do Q1.
Veja o grid de largada do GP de Mônaco de Fórmula 1:
1ª fila:
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
Max Verstappen (HOL/Red Bull)
2ª fila:
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
Charles Leclerc (MON/Ferrari)
3ª fila:
Isack Hadjar (FRA/Red Bull)
George Russell (GBR/Mercedes)
4ª fila:
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
5ª fila:
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
6ª fila:
Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)
Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes)
7ª fila:
Nico Hülkenberg (ALE/Audi)
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)
8ª fila:
Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)
Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
9ª fila:
Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)
10ª fila:
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)
11ª fila:
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)