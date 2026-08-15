Brasil é bronze no Mundial de ginástica rítmica e garante vaga em Los Angeles-2028
O Brasil está classificado para os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028 na ginástica rítmica. A vaga foi conquistada neste sábado (15), com a medalha de bronze do conjunto geral no Mundial de Frankfurt, na Alemanha.
A seleção brasileira somou 55,500 pontos nas duas apresentações. O melhor desempenho ocorreu na série mista, com três arcos e duas maças, que recebeu a nota 28,700 ao som de “Abracadabra”, de Lady Gaga.
Na série de cinco bolas, o conjunto cometeu uma falha, mas alcançou 26,800 pontos. Depois de concluir sua participação, o Brasil precisou aguardar a apresentação das demais seleções para confirmar um lugar no pódio.
A Espanha conquistou o título mundial com 57,450 pontos, enquanto o Japão ficou com a prata ao atingir 56,700. Como as três primeiras colocadas garantiam classificação direta, o bronze assegurou antecipadamente a presença brasileira em Los Angeles.
O resultado representa a segunda medalha consecutiva do Brasil no conjunto geral de um Mundial. Em 2025, diante da torcida no Rio de Janeiro, a equipe havia conquistado uma prata inédita.
Comandado por Camila Ferezin, o conjunto brasileiro conta com Maria Eduarda Arakaki, Nicole Pírcio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha, Mariana Vitória Pinto e Julia Kurunczi.
O Brasil ainda disputará no domingo (16) as finais por aparelhos das cinco bolas e da série mista. A definição das atletas que representarão o país na Olimpíada acontecerá mais perto dos Jogos.