Aos 18 anos, britânica Emma Raducanu conquista o título do US Open

Ela venceu a canadense Leylah Fernandez, de 19 anos, por 2 sets a 0 e conquistou seu primeiro Grand Slam

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO Britânica superou Fernandez e conquistou seu primeiro Grand Slam



A final do simples feminino no US Open de 2021 foi histórica. Emma Raducanu, de 18 anos, e Leylah Fernandez, de 19, fizeram na noite deste sábado, 11, a primeira final adolescente do torneio desde 1999, quando Serena Williams (17) e Marina Higins (18) se enfrentaram. Em jogo de dois sets, Raducanu não teve muita dificuldade para vencer ambos por 6/4 e 6/3 e faturar seu primeiro título de Grand Slam da carreira. A britânica também tem um título de WTA, e três da ITF. Neste domingo, 12, acontece a final do simples masculino com Novak Djokovic tentando se tornar o maior vencedor de Grand Slams depois dos 30 anos, contra o russo Daniil Medvedev, às 17h (horário de Brasília).