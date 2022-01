Após maratona de jogos, Tuchel diz que Chelsea precisa de folga: ‘Precisamos nos desconectar’

Faltando pouco menos de um mês para o início do Mundial de Clubes, equipe londrina atravessa maratona de jogos por quatro competições diferentes

Reprodução/Chelsea Thomas Tuchel é o novo treinador do Chelsea



Pouco menos de um mês antes do início do Mundial de Clubes, o Chelsea passa por uma maratona de jogos. Em dois meses, a equipe londrina disputou 20 partidas, válidas por quatro torneios: Campeonato Inglês, Copa da Liga Inglesa, Copa da Inglaterra e Liga dos Campeões. Depois da virada de ano, a equipe já disputou seis partidas em 19 dias. O alto número de jogos gerou impactos dentro de campo, com o time mostrando uma queda de rendimento e chegando a quatro partidas consecutivas sem vitórias. A situação fez com que Thomas Tuchel, técnico do Chelsea, se posicionasse sobre o estado do time e defensesse uma folga para o elenco. “Eles precisam muito (de folga na quarta e na quinta-feira). Tem sido assim desde novembro, somos um time que joga e joga e joga. Precisamos nos desconectar, esse é o meu sentimento. Precisamos dar aos jogadores dois dias de folga. Não há outra solução. Estávamos mentalmente cansados e fisicamente cansados”, disse Tuchel. No Mundial, o Chelsea estreará no dia 9 de fevereiro, podendo enfrentar o Al-Hilal (Arábia Saudita), o Al Jaita (Emirados Árabes Unidos) e o Pirae (Taiti).