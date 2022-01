Diógenes brilha nos pênaltis contra o Mirassol e leva Santos para a semifinal da Copinha

Goleiro defendeu duas cobranças e Peixe avançou com 3 a 1 nas penalidades após 2 a 2 no tempo normal

CLEBER VALERA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Santos levou susto, mas confirmou vaga nos pênaltis



Está definida a primeira semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022. Nesta terça-feira, 18, o Santos venceu o Mirassol nos pênaltis por 3 a 1 depois de empatar por 2 a 2 no tempo normal. Peixe vai enfrentar o América-MG, que superou o Botafogo por 1 a 0. O primeiro tempo na Fonte Luminosa foi bem disputado. O Santos foi mais ofensivo no início, mas viu o Mirassol fazer pressão na metade do primeiro tempo. No entanto, foi o time da Vila que abriu o placar. Aos 37 minutos, Lucas Pires cruzou sob medida na cabeça de Rwan Seco, que empurrou para as redes e fez 1 a 0. O Santos ainda levou perigo com Patati no finzinho. O Leão teve uma reclamação de pênalti na primeira etapa.

Na volta do intervalo, o Mirassol veio mais incisivo, mas de novo o Santos marcou. Aos seis minutos, Rwan apareceu na grande área, limpou a marcação e bateu cruzado para fazer o segundo. Aos 29, Gabriel Tota descontou depois de cobrança de falta. O Leão então foi pra cima e forçou defesa difícil de Diógenes. Aos 43, Otávio subiu mais alto que a zaga santista e empatou o duelo. A vaga para a semi foi definida nas penalidades. O goleiro santista Diógenes defendeu duas cobranças e por 3 a 1 colocou a equipe na próxima fase. Apesar da eliminação, essa foi a melhor campanha da história do Mirassol no torneio.