Após ter casa roubada, ginasta Arthur Nory receberá novas medalhas do Pan de Lima

O presidente da Organização Desportiva Pan-Americana (Panam Sports), Neven Ilic, revelou nesta segunda-feira, 08, que o ginasta Arthur Nory receberá três novas medalhas, relativas aos resultados conquistados nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019. Na última semana, o brasileiro teve a sua residência, em São Paulo, roubada, com os prêmios e medalhas conquistadas sendo levadas. “Arthur é um atleta extraordinário, que tem dado muitas alegrias ao Brasil e ao nosso continente. Campeão mundial, medalhista de bronze no Rio 2016, e teve uma atuação de destaque nos Jogos de Lima 2019. Sabemos que ele está muito triste com o roubo, por isso vamos apoiá-lo e mandar para ele as medalhas que ganhou no Peru o mais rápido possível “, disse Neven Ilic.

Em Lima, Nory conquistou três medalhas, sendo uma de ouro, na disputa por equipes, duas de prata, uma em barras fixa e outra no individual geral. Além delas, também foram levadas as premiações de etapas da Copa do Mundo de Ginástica Artística. O bronze olímpico no solo, nos Jogos do Rio-2016, e o ouro conquistado nas barras fixas no Mundial de 2019 não foram levados pois estavam guardados em outro local. No momento do roubo, o ginasta estava treinando no seu clube, o Pinheiros.

“Queremos que ele não perca o foco em seu trabalho para alcançar seu grande objetivo, que é ter uma participação olímpica excepcional. Embora seja um patrimônio material, sabemos de todo o esforço por trás de cada medalha. Mas nada vai atrapalhar todas as conquistas que esperamos que ele alcance no futuro “, concluiu o presidente da Panam Sports.

