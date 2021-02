Neymar se engaja no ‘BBB 21’ e dá apoio a Lucas Penteado, mas nega doação de R$ 1,5 milhão

À Jovem Pan, a assessoria do camisa 10 do PSG e da seleção brasileira negou qualquer ajuda ao ator, que deixou o reality após se desentender com brothers que questionaram sua sexualidade

Montagem sobre fotos/Reprodução/Julien de Rosa/EFE/TV Globo Neymar manifestou apoio a Lucas Penteado após desistência do BBB 21



O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, está extremamente envolvido com o “Big Brother Brasil (BBB) 21”, programa de reality show da “TV Globo”. Desde o começo da nova edição, através das redes sociais, o também astro da seleção brasileira constantemente opina sobre as provas e as posturas dos participantes dentro da casa. No último domingo, 7, por exemplo, o craque manifestou o seu apoio a Lucas Penteado, ator que decidiu deixar o confinamento após se desentender com brothers que questionaram sua sexualidade. “Só espero que você suporte tudo que está passando. Deus está contigo Lucas, cabeça boa”, escreveu o jogador no Twitter.

Em meio aos comentários de Neymar sobre o “BBB”, uma notícia de que o atleta, comovido com os acontecimentos recentes, teria dado R$ 1,5 milhão – o valor entregue ao vencedor do reality – a Lucas Penteado “bombou” na web nesta segunda-feira, 8. Em contato com a reportagem do Grupo Jovem Pan, porém, a assessoria de Neymar negou qualquer doação e reiterou que o jogador também não ofereceu suporte jurídico a Lucas, uma outra informação divulgada na internet.

Só espero que voce suporte tudo que está passando. Deus é contigo Lucas, cabeça boa 🙏🏽 — Neymar Jr (@neymarjr) February 7, 2021

Neymar, por outro lado, segue com o assunto “BBB” na cabeça. Depois de lamentar o resultado da prova Bate e Volta do último domingo, que tirou a cantora Karol Conká do Paredão, ele afirmou estar “ansioso” para o “Jogo da Discórdia” desta segunda-feira, quando os participantes terão que debater sobre assuntos incômodos da casa. Já quanto ao futebol, o atacante deverá retornar aos gramados na quarta-feira, 10, quando o PSG encara o Caen, fora de casa, pela Copa da França.

Veja algumas reações de Neymar sobre o BBB 21:

Ansioso pro jogo da discórdia 👀😅 — Neymar Jr (@neymarjr) February 8, 2021

MUTIRÃO PRO PAREDÃO FAKE — Neymar Jr (@neymarjr) February 8, 2021

Nada vê esse paredão… poderia ser paredão fake né 🤷🏽‍♂️ — Neymar Jr (@neymarjr) February 3, 2021

Oi mãe do Bil … já podemos começar com as orações? — Neymar Jr (@neymarjr) February 8, 2021