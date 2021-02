Lewandowski brilha, Bayern bate Al Ahly e pega o Tigres na decisão do Mundial

Artilheiro polonês foi decisivo na vitória do Gigantes da Baviera; egípcios enfrentarão o Palmeiras na disputa pelo terceiro lugar do torneio da Fifa

EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL Lewandowski comemora gol marcado em Bayern de Munique x Al Ahly



O Bayern de Munique carimbou a sua vaga na decisão do Mundial de Clubes 2020 nesta segunda-feira, 8, ao bater o Al Ahly (Egito) por 2 a 0, no Catar. Robert Lewandowski, com um gol em cada tempo, foi o protagonista e artilheiro único da partida. Agora, o time alemão encara o Tigres (México), na próxima quinta-feira, 11, às 15h (de Brasília). Mais cedo, às 12h (de Brasília), o Palmeiras enfrenta os egípcios na disputa pelo terceiro lugar do torneio organizado pela Fifa.

O Gigante da Baviera se impôs na etapa inicial, controlando a posse de bola e chegando à meta adversária com extrema facilidade. Depois da blitz inicial, aos 17 minutos, Lewandowski recebeu passe de Gnabry dentro da área e bateu para o fundo das redes, marcando o seu primeiro no Mundial. À frente do placar, o Bayern não diminuiu o ritmo, tendo oportunidades claras com Marc Roca, Gnabry, Lewa e Davies antes no intervalo. A vantagem mínima, entretanto permaneceu no placar, sem fazer justiça com a apresentação do time alemão, que finalizou 13 vezes contra apenas 3 do adversário.

No retorno do vestiário, o Al Ahly voltou mais ligado, dificultando a transição do Bayern e ameaçando em contra-ataques. Ainda assim, faltou qualidade ao time egípcio, que errou vários passes no momento ofensivo e não conseguiu fazer Manuel Neuer sujar o uniforme. Os alemães, por sua vez, diminuíram a intensidade e chegaram esporadicamente ao gol defendido por El Shenawy. Já aos 40 minutos, o Bayern liquidou o jogo de vez: Sané foi lançado pela direita e cruzou para Lewandowski, que cabeceou para as redes.