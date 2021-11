Artur Bandiera, jogador de basquete brasileiro, é encontrado morto nos Estados Unidos

Em nota, a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) lamentou o acontecimento com o jovem, que era atleta da base do Regatas Campineiro-SP e filho do técnico do clube

Reprodução/Twitter/@basquetebrasil Artur Bandiera (à direita) ao lado de seu pai Marcelo, treinador da base do Regatas Campineiro-SP



Jogador de basquete e estudante, Artur Bandiera, de apenas 15 anos, foi encontrado morto na última terça-feira, 2, em Cumberland, nos Estados Unidos, onde atuava pelo time do colégio Bishop Walsh School durante seu intercâmbio. De acordo com a polícia norte-americana, a causa do óbito do brasileiro não foi identificada. Em comunicado, entretanto, as autoridades confirmaram que não havia sinais de crime ou de uso de drogas – o corpo do jovem passará por uma autópsia. “É importante para nós, como comunidade, orar por ele e sua família enquanto eles passam por essa grande perda”, disse a diretora do colégio, Jennifer Flinn. Em nota, a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) também lamentou o acontecimento com Artur, que era atleta da base do Regatas Campineiro-SP e filho do técnico do clube. “A CBB lamenta profundamente a morte do jovem Artur Bandiera, de 15 anos, atleta da base do Regatas Campineiro-SP, nos EUA. Artur é filho do técnico da base do clube, Marcelo Bandiera, um apaixonado pelo basquete como toda a família. Nossos pêsames, pensamentos e orações!”, escreveu a entidade, na manhã da última quarta-feira, 3.

A CBB lamenta profundamente a morte do jovem Artur Bandiera, de 15 anos, atleta da base do Regatas Campineiro-SP, nos EUA. Artur é filho do técnico da base do clube, Marcelo Bandiera, um apaixonado pelo basquete como toda a família. Nossos pêsames, pensamentos e orações! pic.twitter.com/g5c82Ne5TS — Basquete Brasil – CBB (@basquetebrasil) November 3, 2021