Treinador do Manchester United exalta Cristiano Ronaldo: ‘É o meu Michael Jordan’

Ole Solskjaer se derreteu após o português salvar os ‘Diabos Vermelhos’ da derrota contra a Atalanta, pela quarta rodada da Liga dos Campeões

EFE/EPA/PAOLO MAGNI Cristiano Ronaldo marcou duas vezes no empate do Manchester United com a Atalanta, pela Liga dos Campeões



Cristiano Ronaldo foi novamente decisivo para o Manchester United na Liga dos Campeões na última terça-feira, 2, quando foi às redes duas vezes e empatou nos minutos finais o jogo contra a Atalanta, na Itália, dando um ponto precioso ao time inglês. Por conta disso, o português foi exaltado pelo treinador Ole Solskjaer, que o comparou com Michael Jordan, lenda do basquete e multicampeão pelo Chicago Bulls. “Você joga pelo Manchester ou pelo Chicago Bulls por momentos como esse. Tenho certeza que o Bulls não se preocupava quando tinha o Michael Jordan. É assim para nós com Cristiano”, declarou o técnico, em entrevista coletiva, equiparando o camisa 7 com o dono de seis anéis da NBA e de cinco títulos de MVP da liga norte-americana.

Líder do Grupo F da Liga dos Campeões, o Manchester United soma 7 pontos graças, principalmente, a Cristiano Ronaldo. Antes da partida da última terça, o atacante já havia decretado viradas impressionantes contra Villarreal e diante dos próprios italianos, no Old Trafford. “Se tem alguém que você quer que tenha uma chance no último minuto – e uma chance difícil – então é Cristiano. Essa técnica no voleio é simplesmente incrível”, elogiou o treinador. “Todos nós temos funções e responsabilidades e para nós ele é um líder e marca gols. Ele está ficando melhor e melhor”, completou. Em seu retorno ao clube britânico, CR7 já soma 9 gols e uma assistência em 12 partidas.