Aryna Sabalenka vence Amanda Anisimova, conquista US Open e se mantém como número 1 do mundo

A belarussa Aryna Sabalenka conquistou neste sábado (6), em Nova York, seu segundo título consecutivo do US Open, ao derrotar a americana Amanda Anisimova por 2 a 0, com parciais de 6-3 e 7-6 (7/3). Com 27 anos, a número um do mundo chega ao quarto troféu de Grand Slam em sete finais e se torna a primeira tenista a defender o título do Aberto dos Estados Unidos desde Serena Williams, entre 2012 e 2014.

A final, disputada no Arthur Ashe Stadium com teto fechado devido à chuva, colocou frente a frente Sabalenka e Anisimova, que buscava seu segundo título de Grand Slam consecutivo após a derrota em Wimbledon. A americana começou intensa, mas acabou prejudicada pelo excesso de erros não forçados, cometendo 29 contra 15 da belarussa, e pela inconsistência no saque, sobretudo no tie-break do segundo set.

Sabalenka abriu vantagem rapidamente em ambos os sets e conseguiu manter a consistência para fechar o jogo em 1h34min. Apesar da derrota, Anisimova alcança o melhor ranking da carreira e será a quarta do mundo a partir de segunda-feira. A vitória reforça a liderança de Sabalenka, que agora soma mais de 3.000 pontos de vantagem sobre a vice-líder, Iga Swiatek.

O torneio feminino destacou a recuperação de Sabalenka após reveses em outros Grand Slams do ano — perdeu apenas um set no caminho até a final, enfrentando adversárias como Rebeka Masarova, Polina Kudermetova, Leylah Fernandez e Cristina Bucsa, além de Bia Haddad Maia nas oitavas. A final masculina do US Open será disputada neste domingo (7), às 15h, entre Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

