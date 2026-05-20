As voltas mais rápidas da história em Indianápolis: pilotos e recordes

Uma análise detalhada das marcas históricas, a evolução da velocidade no ‘Brickyard’ e os pilotos que desafiaram os limites da física no automobilismo

MATT CAMPBELL / AFP Arie Luyendyk detém o recorde absoluto da Indy 500



O Indianapolis Motor Speedway (IMS) é o palco de uma das obsessões mais antigas do esporte a motor: a busca pela velocidade pura. Desde a sua inauguração em 1909 e a primeira edição das 500 Milhas em 1911, o circuito retangular de 2,5 milhas (4,02 km) tem servido como o barômetro definitivo para o desenvolvimento da engenharia automotiva. Para entusiastas e analistas, a pergunta central recorrente é: quais foram as voltas mais rápidas da história no oval de Indianápolis e quem pilotava essas máquinas lendárias? A resposta envolve não apenas números brutos, mas o contexto de regulamentos, guerras de pneus e a bravura dos pilotos.

Evolução histórica da velocidade no oval

A história da velocidade em Indianápolis é uma cronologia do avanço tecnológico do século XX. Quando Ray Harroun venceu a primeira edição das 500 Milhas em 1911, sua média foi de aproximadamente 74 mph (119 km/h). Naquele momento, o desafio era a durabilidade mecânica e a sobrevivência em uma pista pavimentada com tijolos irregulares.

A barreira das 100 mph foi superada em 1919 por René Thomas. No entanto, foi após a Segunda Guerra Mundial que a curva de desempenho acentuou-se drasticamente. O uso de asfalto sobre os tijolos e a introdução de motores traseiros na década de 1960 mudaram a dinâmica da competição.

Em 1977, Tom Sneva marcou seu nome na história ao ser o primeiro piloto a romper oficialmente a barreira das 200 mph (321 km/h) em uma volta de classificação. Esse feito abriu as portas para uma escalada vertiginosa nas décadas de 1980 e 1990, impulsionada pela aerodinâmica de solo (efeito solo) e motores turboalimentados com mais de 1000 cavalos de potência. O ápice dessa evolução ocorreu em 1996, um ano que permanece como o padrão ouro de velocidade no circuito até os dias atuais.

Dinâmica técnica e regulamento de classificação

Para compreender a magnitude dos recordes, é essencial entender como a velocidade é medida e sancionada em Indianápolis, pois o formato é único no automobilismo mundial.

Média de quatro voltas: Diferente da Fórmula 1 ou de outras categorias onde a “pole position” é definida por uma única volta rápida, em Indianápolis, o piloto deve completar quatro voltas consecutivas no limite. O tempo oficial é a média de velocidade dessas quatro passagens. Isso exige consistência mecânica e concentração absoluta, pois o desgaste dos pneus afeta a aderência a cada curva.

Uma volta vs. Média: Existem recordes distintos para “a volta única mais rápida” e “a média de classificação mais rápida”. Embora a média defina o grid, a volta única é frequentemente citada como o pico de desempenho da máquina.

Pressão do Turbo: Historicamente, a organização da IndyCar permite um aumento na pressão do turbo (boost) especificamente para o fim de semana de classificação (“Fast Friday” e dias de qualificação), proporcionando de 40 a 100 cavalos adicionais em comparação à configuração de corrida.

As maiores marcas da história e seus pilotos

Ao analisar os dados oficiais do Indianapolis Motor Speedway, o ano de 1996 destaca-se como uma anomalia estatística devido à repavimentação da pista e regulamentos de pneus e motores extremamente agressivos. Abaixo, detalhamos quem pilotava e quais foram as marcas que definiram a história.

O recorde absoluto: Arie Luyendyk (1996)

O holandês Arie Luyendyk detém, até hoje, as marcas mais expressivas do circuito. Pilotando um Reynard 94I com motor Ford Cosworth XB e pneus Firestone, ele estabeleceu recordes que permanecem imbatíveis há quase três décadas.

Volta única mais rápida da história: No dia 12 de maio de 1996, durante o segundo dia de classificação, Luyendyk registrou uma volta de 237.498 mph (382.216 km/h) .

Recorde de classificação (4 voltas): Na mesma tentativa, sua média de quatro voltas foi de 236.986 mph (381.392 km/h) .

Nota técnica: Embora tenha sido o mais rápido, Luyendyk não largou na pole position em 1996. Seu tempo foi registrado no segundo dia de qualificação, o que, pelas regras da época, o colocou atrás dos qualificados do primeiro dia.

A volta mais rápida em corrida: Eddie Cheever (1996)

Enquanto os carros de classificação são configurados para velocidade pura sem preocupação com turbulência, atingir altas velocidades durante a prova é um desafio diferente.

Eddie Cheever Jr., também em 1996, registrou a volta mais rápida da história em condições de corrida: 236.103 mph (379.971 km/h) .

A reaproximação moderna: Scott Dixon e Alex Palou

Após 1996, mudanças nas regras de segurança reduziram as velocidades para a casa das 220 mph. Contudo, a engenharia moderna permitiu que os pilotos voltassem a desafiar os recordes históricos recentemente.

Scott Dixon (2022): O neozelandês conquistou a pole position com uma média de quatro voltas de 234.046 mph . Esta é oficialmente a pole position mais rápida da história (superando a pole de Scott Brayton em 1996, que foi de 233.718 mph), embora ainda seja inferior à marca absoluta de classificação de Luyendyk. Alex Palou (2023): O espanhol quebrou o recorde de Dixon no ano seguinte, estabelecendo a nova pole mais rápida da história com média de 234.217 mph .

Curiosidades e fatos notáveis

Além dos números oficiais, a cultura de Indianápolis é repleta de fatos que ilustram o perigo e a glória da busca pela velocidade.

A barreira não oficial das 240 mph: Durante os treinos privados e sessões não oficiais em 1996, há relatos e dados de telemetria indicando que pilotos como Arie Luyendyk e Paul Tracy chegaram a tocar a marca de 240 mph no final das retas, embora a média da volta nunca tenha cruzado essa barreira oficialmente.

A pole trágica de 1996: Scott Brayton conquistou a pole position em 1996 com uma média de 233.718 mph. Tragicamente, ele faleceu em um acidente durante um treino subsequente antes da corrida, tornando-se uma nota sombria naquele ano de recordes.

O clube das 230 mph: Entrar no clube das 230 mph é um marco para qualquer piloto. Nas últimas décadas, isso se tornou novamente o padrão para entrar no “Fast Six” (os seis mais rápidos que disputam a pole).

Tom Sneva e os limites: Antes da era de 1996, Tom Sneva foi o grande pioneiro da velocidade, sendo o primeiro a quebrar as barreiras de 200 mph (1977) e 210 mph (1984) em classificações oficiais.

O legado de velocidade no Indianapolis Motor Speedway serve como um testemunho da evolução da engenharia e da coragem humana. Embora as regras atuais priorizem a segurança e a competitividade roda a roda, impedindo um ataque imediato aos recordes absolutos de 1996, a recente evolução dos carros híbridos e a aerodinâmica refinada mostram que a busca pelo limite físico no “Brickyard” continua sendo o pilar central da competição, mantendo viva a questão sobre quando, e não se, as marcas de Luyendyk serão finalmente superadas.