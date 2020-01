Astros lamentam morte de Kobe Bryant: ‘Não pode ser…’

Jorge Cruz/EFE Kobe Bryant foi um dos maiores esportistas da história



A morte de Kobe Bryant chocou famosos ao redor do mundo. Durante a tarde e noite deste domingo, diversas personalidades demonstraram consternação com a queda de helicóptero que vitimou um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos.

Shaquille O’Neal, ex-jogador de basquete e companheiro de Kobe Bryant no Los Angeles Lakers, escreveu: “não há palavras para expressar a dor que estou sentindo com essa tragédia de perder a minha sobrinha Gigi e meu irmão Kobe. Eu amo e sentirei falta de vocês. Minhas condolências à família Bryant e às famílias dos outros passageiros a bordo. Eu estou doente agora.”

Tom Brady, astro da NFL, escreveu: “nós já estamos sentindo a sua falta, Kobe”

Dwayne Wade, ex-jogador da NBA, escreveu: “nããããão. Deus, por favor, não!”

Isiah Thomas, ex-jogador da NBA, escreveu: “descanse em paz, Kobe Bryant. Inacreditável, inacreditavelmente triste…”

Neymar fez um “2” e um “4” com as mãos ao comemorar um dos gols do PSG no jogo contra o Lille. Trata-se de uma referência ao “24”, número usado por Kobe Bryant durante boa parte da carreira.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou a notícia sobre a morte de Kobe como “terrível”.

Iker Casillas, goleiro do Porto, escreveu: “não me fo**! Fiquei pálido! Meus pêsames à sua família, amigos, ao mundo do basquete e ao esporte em geral! Descanse em paz, Kobe!”.

Patrick Mahomes, jogador do Kansas City Chiefs, da NFL, escreveu: ‘cara… O Kobe não! Orações à família e aos amigos!”

O cantor americano Bruno Mars escreveu: “Kobe era um verdadeiro super-herói na quadra, e eu tenho certeza de que também era para a sua família. Mandando amor e orações a eles. Isso é de partir o coração”

O rapper canadense Drake postou uma arte em homenagem a Kobe e escreveu: “não pode ser…”

O cantor canadense Justin Bieber escreveu: “não pode ser. Você sempre me encorajou, Mamba. Me deu algumas das melhores frases que me fazem sorrir até hoje! Te amo, cara!”

Manu Ginobili, ex-jogador de basquete, escreveu: “devastado”.

A cantona norte-americana Demi Lovato postou uma foto em que aparece ao lado do jogador e escreveu: “isso me deixou muito triste. Kobe, você sempre foi muito doce comigo. Conheço você há 10 anos… Não super bem, mas estávamos sempre brincando sobre você vir à minha casa. Você vai fazer tanta falta para todos. Você é uma lenda com asas agora”.

Benjamin Mendy, lateral do Manchster City, escreveu: “lendário”

A cantora americana Taylor Swift escreveu: "meu coração está em pedaços ouvindo as notícias sobre essa inimaginável tragédia. Eu não consigo imaginar o que as famílias estão passando. Kobe significava para mim e para todos nós. Mandando orações, amor e condolências a Vanessa e para a família de todos que perderam alguém naquele voo".