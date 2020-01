Chocado com morte, Michael Jordan se declara a Kobe Bryant: ‘Ele era como o meu irmão mais novo’ 

Julien de Rosa/EFE Michael Jordan é considerado o maior jogador de basquete de todos os tempos



A morte de Kobe Bryant deixou Michael Jordan absolutamente consternado. O ex-jogador, considerado o maior atleta da história do basquete, declarou-se ao ex-ala do Los Angeles Lakers e se disse “chocado” com a notícia do falecimento do amigo.

“Estou chocado com a notícia da morte de Kobe e Gianna (filha de Kobe Bryant). Não há palavras para descrever a dor que estou sentindo. Eu amava Kobe. Ele era como meu irmão mais novo. Costumávamos conversar sempre, e sentirei muita falta dessas conversas”, afirmou Jordan.

“Kobe era um competidor impiedoso, um dos maiores da história e uma força criativa. Kobe era também um pai incrível, que amava profundamente sua família. Tinha um orgulho imenso do amor da filha pelo basquete”, acrescentou.

Além de Michael Jordan, outros astros do esporte também lamentaram a morte do ex-jogador dos Lakers.

Kobe Bryant morreu na tarde deste domingo, após sofrer um acidente de helicóptero em Calabasas, cidade localizada na Califórnia (EUA). As causas do acidente ainda não foram reveladas, mas vídeos mostram a aeronave já no solo, em chamas. Todas as nove pessoas que estavam a bordo morreram – incluindo uma das filhas do esportista, Gianna, de 13 anos.