Novo reforço do Palmeiras está escaldado: ‘Aqui tem que ser bom todo dia’

Depois de estrear contra o Fluminense, Breno Lopes, que veio do Juventude, afirma que, ‘para se destacar, joga em qualquer posição’

Cesar Grecoo/Ag. Palmeiras - 16/11/2020 O atacante Breno Lopes dá a sua primeira entrevista como jogador do Palmeiras



O Palmeiras apresentou nesta segunda-feira, 16, o atacante Breno Lopes, contratado do Juventude por R$ 7,5 milhões (50% do valor estipulado pelo clube gaúcho). Trazido ao elenco para ser uma opção de velocidade no sistema ofensivo alviverde, o jogador de 24 anos era um dos destaques da Série B deste ano, mas topou sair para encarar o desafio de jogar no decacampeão nacional. “Encaro como uma oportunidade. Jogar aqui é um orgulho muito grande, você tem que ser bom todos os dias”, falou. Breno revelou que já bateu um papo com o técnico português Abel Ferreira. No clube de Caxias do Sul, o atacante era aproveitado pelas beiradas do campo, mas anunciou que também poderá exercer outras funções. “O Abel conversou comigo, pediu para eu me movimentar nas costas dos zagueiros, fazer o facão. Joguei de centroavante, posição na qual não estou tão acostumado, mas o importante aqui é o coletivo. Aí o individual vai aparecer. Mas, para me destacar no Palmeiras, vou jogar em qualquer posição”, falou o novo reforço.

O jogador fez a sua estreia pelo Verdão no último sábado,14. Ele entrou no lugar de Willian e disputou os 14 minutos finais da vitória alviverde sobre o Fluminense por 2 a 0. No entanto, Breno não está disponível para a partida contra o Ceará, nesta quarta-feira, 18, em Fortaleza, pela Copa do Brasil. Como já disputou cinco partidas pelo Juventude no torneio de mata-mata, o Palmeiras não conseguiu inscrevê-lo. Por outro lado, o centroavante Luiz Adriano mostrou que não está mais com uma lesão muscular na coxa esquerda e reforçará a equipe.