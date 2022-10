Atletismo: Alison dos Santos é indicado ao prêmio de melhor do mundo em 2022

O brasileiro está concorrendo com lendas do esporte, como o sueco Armand Duplantis, recordista no salto com vara e vencedor da premiação em 2020

EFE/EPA/OLIVIER HOSLET Alison dos Santos pode ser eleito o melhor atleta de 2022 pela World Athletics



Alison dos Santos, campeão mundial e da Diamond League nos 400 metros com barreiras, foi um dos dez indicados ao prêmio de Atleta do Ano pela World Athletics, a federação internacional de atletismo. Na lista divulgada nesta quinta-feira, 13, o brasileiro aparece concorrendo com lendas do esporte, como o sueco Armand Duplantis, recordista no salto com vara e vencedor da premiação em 2020. Além deles, também brigam pelo troféu o esloveno Kristjan Ceh (lançamento do disco), o marroquino Soufiane El Bakkali (3.000 metros obstáculos), os norte-americanos Grant Holloway (110 metros barreiras) e Noah Lyles (200 metros), o granadino Anderson Peters (lançamento do dardo), o norueguês Jakob Ingebrigtsen (5.000 metros), o queniano Eliud Kipchoge (maratona) e o português Pedro Pichardo (salto triplo). A lista foi formada por um painel internacional de especialistas em atletismo, composto por representantes de todas as seis áreas continentais. A partir de agora, a eleição contará com os votos de um comitê da World Athletics, além do voto popular, que terá menos peso. O campeão será anunciado no início de dezembro.