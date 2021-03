Avião de time da NBA faz pouso de emergência após colidir com pássaros

O avião que transportava jogadores, membros da comissão técnica e diretoria do Utah Jazz, time que disputa a conferência oeste da NBA, precisou fazer um pouso de emergência, na tarde da última terça-feira, 30, após colidir com pássaros. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Em comunicado, a franquia relatou que o incidente aconteceu pouco depois da decolagem e gerou um incêndio no motor do Boeing 757-200, que se deslocava para Memphis. Hoje, a equipe enfrenta o Grizzlies.

“Enquanto a aeronave estava decolando, houve um choque com alguns pássaros. O motor esquerdo parou de funcionar, e o piloto declarou emergência para voltar ao Aeroporto Internacional de Salt Lake. A aeronave pousou sem nenhum incidente”, disse a companhia, através de um comunicado oficial. Rapidamente, o piloto retornou ao local de decolagem, fazendo a manobra para o aeroporto de Utah. Os jogadores e o restante da delegação, então, embarcaram em outra aeronave, seguindo para o seu destino sem maiores problemas.

#UPDATE Images we've just gotten of the damage too the Delta 757-200 that was carrying the @utahjazz more on @fox13 at 4 and 5 pic.twitter.com/oW7gvVZwn3

— Spencer Joseph (@SpencerJosephTV) March 30, 2021