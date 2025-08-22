Babi Domingos garante colocação história para o Brasil no Mundial de Ginástica Rítmica

Ginasta garantiu a nona colocação na competição que está sendo realizada no Rio de Janeiro

Foto: Ivan Carvalho/CBG Babi Domingos ficou na nona colocação no Mundial de Ginástica Rítmica



A ginasta Babi Domingos segue fazendo história para a Ginástica Rítmica do Brasil. Depois de se tornar a primeira brasileira a ir para a final do Individual Geral nas Olimpíadas de Paris, nesta sexta-feira (22), ela atingiu mais uma marca: garantiu a melhor colocação do Brasil no Individual Geral no Mundial. Barbara terminou a disputa na nona colocação, com 112.200 pontos, após apresentar quatro séries consistentes que foram muito bem executadas.

Babi chegou a terminar na primira posição a apresentação das 9 primeiras, mas quando as outras 9 se apresentaram, que foram as ginastas que se classificaram nas melhores colocações, ela foi perdendo a liderança e terminou na nona colocação. Em 2023 ela já tinha garantido a 11ª posição. “Saio com a sensação de dever cumprido. A Babi que vocês viram hoje, é realmente a Babi que eu conheço. Estou muito feliz e satisfeita. Desde pequena eu coloquei isso na minha cabeça que o meu objetivo era deixar legado para a ginástica rítmica, escrever meu nome na história e eu acho que eu tô conseguindo fazer isso da melhor forma possível”, disse a ginasta.

Babi, ao lado de Geovanna Santos, que é conhecida como Jojo, foram à final do Individual Geral no Mundial. Essa foi a primeira vez que o Brasil teve duas representantes. Geovanna Santos terminou na 18ª colocação, somando 107.400 pontos. Durante a apresentação da fita, ela cometeu uma falha que afetou sua pontuação total, e se emocionaou bastante, mas foi acolhida pelo público.

“Estou feliz porque eu escrevi meu nome na história do Mundial Mundial. Sei que poderia ter entregado muito mais nesta final do dia de hoje, mas também carregam comigo uma gratidão”, disse. O Brasil volta a se apresentar neste sábado (23), dessa vez no Conjunto com chances de medalhas. Pela primeira vez a Seleção Braisleira está entra as favoritas para subir ao pódio.