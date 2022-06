Band anuncia renovação de contrato de transmissão da Fórmula 1 até a temporada 2025

O acordo feito com a Liberty Media, empresa estadunidense dona da F1, contempla a transmissão em TV aberta de todas as classificações e corridas neste período

Miguel Medina/AFP Verstappen é o atual campeão mundial de Fórmula 1



O Grupo Bandeirantes de Comunicação confirmou nesta terça-feira, 14, que renovou o contrato de transmissão com a Fórmula 1 por mais três temporadas, possuindo o direito de exibir a principal categoria do automobilismo com exclusividade até 2025. O acordo feito com a Liberty Media, empresa estadunidense dona da F1, contempla a transmissão em TV aberta de todas as classificações e corridas neste período – o canal BandSports também mostra todas as sessões, incluindo treinos livres. Vale lembrar que a emissora paulista exibe as provas desde 2021.