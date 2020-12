Barrichelo brinca com fama de atrasado e diz que se vacinará antes nos EUA

O ex-piloto de Fórmula 1 vive em Orlando e está na expectativa de receber o imunizante antes dos brasileiros

Reprodução Rubinho ironizou a sua fama de atrasado com a chegada do imunizante



O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira, 16, o plano de vacinação contra a Covid-19 sem uma data de início, apenas com os critério preliminares para a definição dos grupos que terão prioridade. Enquanto isso, nos Estados Unidos, algumas pessoas já estão recebendo o imunizante. Com a demora das autoridades brasileiras, Rubens Barrichelo, ex-piloto de Fórmula 1 que mora no país norte-americano, fez questão de ironizar a sua fama de “atrasado” e brincou nas redes sociais com um meme.

“Rubinho Barrichello mora nos Estados Unidos e vai se vacinar antes de você. Fim de uma era de piadas. Chupa mundo”, escreveu entre gargalhadas o brasileiro, que vive em Orlando, nos Estados Unidos. A Florida, inclusive, está na expectativa de receber o imunizante ainda neste mês. O Estado vive um surto o novo coronavírus, com mais de um milhão de casos da doença.

Na última segunda-feira, 12, a enfermeira Sandra Lindsay foi uma das primeiras pessoas a receber uma dose do imunizante nos Estados Unidos. A mulher, que trabalha na Unidade de Terapia Intensiva do Centro Médico Judaico de Long Island, em Nova York, trata pacientes contaminados pelo novo coronavírus. Após receber a vacina, ela agradeceu a todos os profissionais de saúde do mundo e às pessoas pelas ações individuais de combate à doença.