Bernardinho volta a comandar seleção masculina de vôlei 

Treinador ficará até as Olimpíadas de Paris 2024; essa é a oitava vez que ele assume a equipe

Daniel Teixeira/Estadão Conteúdo Bernadinho assume seleção pela oitava vez



Bernardinho é o novo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei. O treinador voltou ao comando da equipe e ficará até os Jogos Olímpicos de Paris 2024, sengo a Confederação Brasileira de Voleibol. Essa é a oitava vez que ele assume o time. O convite foi feito logo após a decisão de Renan Dal Zotto de encerrar seu ciclo à frente da equipe, contudo, só foi aceito agora. “Bernardinho tem seu nome escrito na história do esporte mundial, é uma felicidade para o vôlei brasileiro contar com um profissional com esse talento e histórico”, disse, em nota, Radamés Lattari, presidente da CBV. “Voltei para contribuir. A decisão do Renan foi uma grande surpresa, mas respeito muito sua iniciativa de cuidar da saúde e da família. Ele fez um trabalho muito bom e deixa a seleção classificada para os Jogos Olímpicos”, diz Bernardinho, técnico do Sesc Flamengo na Superliga Bet7k feminina. “Os trabalhos vão caminhar em paralelo, claro, mas só falarei sobre seleção quando a Superliga terminar”, explica. Na seleção, o treinado tem uma prata como jogador (Los Angeles 1984), dois bronzes como técnico da seleção feminina (Atlanta 1996 e Sydney 2000), e dois ouros (Atenas 2004 e Rio 2016) e duas pratas (Pequim 2008 e Londres 2012) como técnico da seleção masculina.