Bia Haddad dá show, vira sobre Rybakina e vai às semifinais em Abu Dabi

Beatriz Haddad Maia teve uma das melhores exibições de sua carreira nesta sexta-feira, 10, ao derrotar Elena Rybakina, em jogo válido pelas quartas de final do WTA 500 de Abu Dhabi. Mesmo depois de perder o primeiro set por 6/3, a brasileira demonstrou poder de recuperação diante da campeã de Wimbledon 2022 e finalista do último Aberto da Austrália, ganhando os dois sets seguintes por 6/3 e 6/2 – a décima colocada do ranking mundial não teve chances nas parciais. A paulista, desta forma, conquista sua sexta vitória contra uma tenista do Top 10. Agora, ela terá pela frente, na semifinal, a suíça campeã olímpica Belinda Bendic, nona do mundo e cabeça de chave 2, neste sábado, 11. O resultado garante também a subida de mais duas posições no ranking da WTA, assumindo a 12ª colocação, sua melhor posição da carreira. Bia Haddad, por outro lado, não é a única brasileira representando o país nas semifinais do torneio. Também neste sábado, Luisa Stefani, ao lado da chinesa Shuai Zhang, joga em busca da final de duplas contra a romena Monica Niculescu e a japonesa Miyu Kato.

