Bia Haddad e Azarenka vencem jogo de duplas e avançam em Roland Garros

Inspirada, a dupla campeã do WTA 1000 de Madri não teve dificuldade para superar Tereza Mihalikova (Eslováquia) e Kaia Kanepi (Estônia) por 2 sets a 0

Reprodução/@TimeBrasil Bia Haddad Maia estreou com vitória em Roland Garros



A brasileira Beatriz Haddad Maia e a bielorussa Victoria Azarenka estrearam com vitória em Roland Garros, na manhã desta quarta-feira, 31. Inspirada, a dupla campeã do WTA 1000 de Madri não teve dificuldade para superar Tereza Mihalikova (Eslováquia) e Kaia Kanepi (Estônia) por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/1, na primeira rodada do Grand Slam. A rodada de abertura do badalado torneio de tênis está sendo favorável aos representantes do Brasil. No masculino, o experiente Marcelo Melo jogou ao lado do australiano John Peers e também começou com o pé direito, vencendo Kecmanović (Sérvia) e Blumberg (EUA) por 2 sets a 1. No individual, Thiago Wild derrotou Medvedev, o número 2 do mundo, fazendo história em Roland Garros. Já Thiago Monteiro acabou sendo eliminado em jogo duro de 5 horas, diante do alemão Yannick Hanfmann.