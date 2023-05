Em jogo de 5h, Thiago Monteiro perde para alemão e é eliminado de Roland Garros

Brasileiro saiu perdendo de 2 sets a 0, conseguiu empatar, mas foi derrotado no quinto set

Reprodução/ @atptour Thiago Monteiro caiu na primeira rodada do simples masculino de Roland Garros



O brasileiro Thiago Monteiro ficou muito perto de conquistar uma vaga para a segunda rodada do simples masculino de Roland Garros nesta terça-feira, 30. O cearense de 28 anos enfrentou o alemão Yannick Hanfmann em uma partida de 5h, saiu perdendo de 2 sets a 0 (parciais 3/6 e 5/7), conseguiu empatar por 2 a 2 (parciais 7/8 e 7/6), mas perdeu no quinto set por 6/4 e foi eliminado logo na primeira rodada. Thiago poderia se juntar ao xará Thiago Wild que venceu o russo Medvedev, número 5 do mundo, nesta terça e fez história avançando para a segunda rodada. Wild enfrentará o argentino Guido Pella na quinta-feira, 1º, ainda sem horário definido. No feminino, Bia Haddad também está na segunda fase e vai jogar contra a russa Diana Schnaider, também na quinta.