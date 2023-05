Bia Haddad entra no top 10 das duplas após título no WTA 1000 de Madri

Paulista se tornou a sétima tenista do Brasil a entrar no grupo dos dez melhores do mundo

THOMAS KIENZLE / AFP Beatriz Haddad Maia entrou para o top 10 das duplas do tênis



Beatriz Haddad Maia entrou para o grupo das dez melhores tenistas de duplas do mundo nesta segunda-feira, 8. O feito acontece um dia após a brasileira conquistar o WTA 1000 de Madri, na Espanha, ao lado da bielorussa Victoria Azarenka. Bia, desta forma, se tornou a sétima tenista do Brasil a entrar no top 10 – a paulista deu um salto de dez posições no ranking, alcançando justamente o 10º posto. Antes dela, somente Luisa Stefani havia entrado na seleta lista, em 2021 – ela está em 23º atualmente, subindo duas colocações em relação à atualização anterior. Lenda do tênis nacional, Maria Esther Bueno esteve entre as melhores do mundo antes da criação formal do ranking. No masculino, também estiveram entre os 10 melhores do mundo os mineiros Marcelo Melo e Bruno Soares, os paulistas Cássio Mota e Carlos Kirmayr – todos em duplas – e o catarinense Gustavo Kuerten, único que brilhou no ranking de simples, inclusive alcançado o posto de número 1 do mundo. Na lista de simples, Bia perdeu um posto e agora figura em 15º. No entanto, poderá recuperar terreno no WTA 1000 de Roma, a ser disputado nesta semana, na Itália.

*Com informações do Estadão Conteúdo