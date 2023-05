Serena Williams revela segunda gravidez no Met Gala

Tenista e o marido Alexis Ohanian são pais da pequena Alexis Olympia, de 5 anos

Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Serena foi ao Met Gala com o marido, Alexis Ohanian



A ex-tenista Serena Williams anunciou nesta segunda-feira, 1º, no tapete do Met Gala 2023 que está grávida de seu segundo filho. Maior nome do tênis feminino na história, a norte-americana apareceu com o marido Alexis Ohanian no evento em Nova York, usando um vestido preto da Gucci e, em seu Instagram escreveu. “Fiquei tão animada quando Anna Wintour convidou nós três para o Met Gala”. É possível ver a barriguinha da ex-tenista no vestido. Williams é mãe de Alexis Olympia Ohanian, de cinco anos e está casada desde 2016. Ela está aposentada do tênis desde agosto de 2022.