Bia Haddad Maia é eliminada e mantém tabu do Brasil no Aberto da Austrália

A tenista brasileira Bia Haddad Maia foi eliminada da chave de simples do Aberto da Austrália. Em partida realizada nesta sexta-feira, 19, ela não conseguiu se impor diante da russa Maria Timofeeva, que ocupa a 170ª posição no ranking da WTA, e foi derrotada por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/3. O confronto teve duração de 2 horas e 9 minutos e marcou o melhor desempenho de Bia no primeiro Grand Slam da temporada. A derrota de Bia mantém o tabu de não ter brasileiros na segunda semana do Aberto da Austrália na chave de simples desde 1968, quando a era aberta do tênis começou. A única exceção foi Maria Esther Bueno, que chegou à final em 1965, quando o torneio ainda era disputado na grama. Desde então, Gustavo Kuerten, Jaime Oncins e Marcos Hocevar foram eliminados na terceira rodada, assim como Bia.

Apesar da eliminação, Bia ainda continua em Melbourne, onde agora vai focar na chave de duplas, ao lado da americana Taylor Townsend. As duas foram campeãs em Adelaide na semana anterior ao Aberto da Austrália e estão na segunda rodada da competição. Enquanto isso, Maria Timofeeva comemorou sua primeira participação nas oitavas de final de um Grand Slam na carreira. Ela se tornou a jogadora com o ranking mais baixo a alcançar essa fase no Aberto da Austrália desde 2017 e obteve sua primeira vitória contra uma adversária do Top 50. Sua próxima oponente será a ucraniana Marta Kostyuk.