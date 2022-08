Bia Haddad Maia sobe mais uma posição e alcança 15º lugar no ranking da WTA

Agora, a paulista se prepara para a disputa do US Open, o último Grand Slam do ano, com início marcado para sexta-feira

Reprodução/ Twitter @timebrasil Bia Haddad Maia subiu para a 15ª posição do ranking WTA



Beatriz Haddad Maia subiu mais uma posição no ranking mundial, atualizado nesta segunda-feira, 22. Mesmo eliminada com derrota por 2 sets a 1 para Jelena Ostapenko, na estreia do WTA 1000 de Cincinnati, a paulista pulou da 16ª posição para a 15ª colocação. Desde que ultrapassou Maria Esther Bueno, que teve o 29º lugar como melhor posto da carreira, ela se tornou a brasileira com a melhor colocação da história e não parou mais de subir, quebrando as próprias marcas. Lenda do tênis nacional, Maria Esther chegou a figurar no topo do ranking numa época em que a lista não era oficial, apenas simbólica. Quando o ranking foi criado, ela já estava no fim de sua carreira, na década de 1970. E não passou do 29º lugar, em dezembro de 1976. Além disso, Bia alcançou a segunda melhor marca entre tenistas do país na história da listas de simples, ficando atrás apenas de Gustavo Kuerten, o Guga, que já liderou o ranking da ATP entre 2000 e 2001. Agora, ela se prepara para a disputa do US Open, o último Grand Slam do ano, com início marcado para sexta-feira. Ela será cabeça de chave número 15, portanto não pegará as principais tenistas logo no início.

Confira abaixo o Top 10 do ranking do tênis feminino:

1º – Iga Swiatek (POL), com 8.605 pontos

2º – Anett Kontaveit (EST), 4.580

3º – Maria Sakkari (GRE), 4.190

4º – Paula Badosa (ESP), 3.980

5º – Ons Jabeur (TUN), 3.920

6º – Aryna Sabalenka (BEL), 3.470

7º – Simona Halep (ROM), 3.255

8º – Jessica Pegula (EUA), 3.201

9º – Garbiñe Muguruza (ESP), 2.886

10º – Daria Kasatkina (RUS), 2.795

Confira a lista dos 10 melhores do tênis masculino:

1º – Daniil Medvedev (RUS), com 6.885 pontos

2º – Alexander Zverev (ALE), 5.760

3º – Rafael Nadal (ESP), 5.630

4º – Carlos Alcaraz (ESP), 5.190

5º – Stefanos Tsitsipas (GRE), 4.890

6º – Novak Djokovic (SER), 4.770

7º – Casper Ruud (NOR), 4.695

8º – Felix Auger-Aliassime (CAN), 3.625

9º – Cameron Norrie (ING), 3415

10º – Hubert Hurkacz (POL), 3 355

*Com informações do Estadão Conteúdo