Bia Haddad perde para nº 4 do mundo e se despede do WTA 500 de Bad Homburg

A tenista brasileira Bia Haddad, número 21 do mundo, caiu nas quartas de final do WTA 500 de Bad Homburg, disputado na grama, derrotada pela italiana Jasmine Paolini nesta quinta-feira (26). Paolini, quarta no ranking da WTA, fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 7-5, em uma hora e 35 minutos. O foco da brasileira agora será a disputa do torneio de Wimbledon, principal evento da temporada de grama, que começa na próxima segunda-feira. Por sua vez, Paolini vai enfrentar na semifinal em Bad Homburg a polonesa Iga Swiatek, que a derrotou na final de Roland Garros no ano passado.

Swiatek, ex-número 1 do mundo e atual número 8, derrotou a russa Ekaterina Alexandrova (N.18ª) por 2 sets a 0, parciais de 6-4, 7-6 (7/5), para chegar à segunda semifinal de sua carreira jogando na grama (a primeira também foi em Bad Homburg). A outra semifinal também foi definida nesta quinta-feira. A americana Jessica Pegula (N.3) derrotou sua compatriota Emma Navarro (N.10) e vai enfrentar a tcheca Linda Noskova (N.30), que passou pela russa Mirra Andreeva (N.7).

Resultados desta quinta-feira do WTA 500 de Bad Homburg:

Simples feminino – Quartas de final:

Iga Swiatek (POL) x Ekaterina Alexandrova (RUS) 6-4, 7-6 (7/5)

Jasmine Paolini (ITA) x Beatriz Haddad Maia (BRA) 7-5, 7-5

Jessica Pegula (EUA) x Emma Navarro (EUA) 6-4, 1-6, 6-3

Linda Noskova (CZE) x Mirra Andreeva (RUS) 6-3, 6-3

